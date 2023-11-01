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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Пентагоне рассказали, сколько времени займёт подготовка украинских лётчиков на F-16
Там сами не знают, да и вообще это больше от пилота зависит, видите ли.

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Сейчас в некоторых странах коллективного Запада началось обучение украинских лётчиков управлению американскими истребителями F-16. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности того, почему это слишком поздно и слишком мало, просто факт имеется: обучение вовсю идёт, и в следующем году мы, скорее всего, уже увидим F-16 сначала в небе над Украиной, а затем, ну, сами понимаете, где, в условиях постоянного укрепления ПВО вдоль линии боевого соприкосновения.

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Поскольку тех в коллективном Западе, кто ещё надеются на какие-то подвижки в текущем конфликте со стороны Украины, пока хватает, они приходят на пресс-конференции представителей Пентагона и задают прямые вопросы. В частности, сегодня один из репортёров поинтересовался у пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, сколько времени займёт процесс подготовки лётчиков ВСУ управлению истребителями F-16.

И вот здесь началось плавание, причём отнюдь не с приставкой «воздухо-». По словам Райдера, в среднем обучение на F-16 занимает от пяти до девяти месяцев (здесь любопытно, что у всех показания разнятся, что свидетельствует об уровне понимания процессов в американском политическом истеблишменте), однако по большей части сроки подготовки будут зависеть от личных навыков конкретных пилотов.

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Разговоры о том, что Украине требуются F-16, ведутся уже много месяцев. Сейчас эта проблема стоит особенно остро вследствие практически ежедневного уничтожения авиации ВСУ средствами ПВО ВС РФ.

#россия #украина #сша #боевые действия #f-16 #истребители
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