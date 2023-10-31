Ещё бы: после того как их пачками «валило» ПВО, и полностью «свалило» за первый же месяц боевых действий.

Как показали конфликты последних лет, применение крупных ударных беспилотников возможно только против технологически сильно отстающего противника. В идеале — чтобы у такого противника либо вовсе не было ПВО, либо чтобы она была столь морально устаревшей, что не представляла никакой угрозы. Проще говоря, подобные дроны должны летать безнаказанно, поскольку их стоимость запредельная.

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Колоссальную рекламу турецким БПЛА Bayraktar TB2 сделал конфликт Азербайджана с Арменией в 2020 году, когда эти беспилотники в отсутствие вменяемой системы ПВО фактически беспрепятственно наносили удары по армянским силам и военной технике. По какой-то причине украинское политическое руководство сочло «Байрактары» своеобразным чудо-оружием, забыв, что в конфликте против реального соперника подобные «вундер-ваффе» не работают в принципе. На личном опыте Киев это понял в первый же месяц российской специальной военной операции, когда весь «флот» дронов Bayraktar TB2 был спущен российскими средствами ПВО с небес на землю в виде обломков различного размера.

На сегодняшний день эти ударные беспилотники со стороны Украины уже не применяются, и вот, офицер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Владимир Валюх отметил, что на сегодняшний день сложно «находить ситуации для применения беспилотников Bayraktar TB2».

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По словам Валюха, он не стал бы называть эти БПЛА бесполезными, но возможностей для их продуктивного использования практически нет в условиях мощной российской обороны.