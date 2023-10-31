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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО: страны Скандинавии должны сами принимать решение о размещения ядерного оружия на своих территориях
Страны Латинской Америки тоже должны сами принимать решение о размещении ядерного оружия на своих территориях. В эту игру можно играть вдвоём.

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Страны Скандинавии в скором времени в полном составе будут интегрированы в блок НАТО. Финляндию, не спросив её граждан, уже лишили десятилетий нейтралитета, а Швецию, опять же, не спрашивая граждан, готовятся лишить столетий нейтралитета. Мы уже неоднократно отмечали, что данные сугубо политические решения приведут только к тому, что в программе российского ответного ядерного удара появятся дополнительные координаты, и никакой безопасности для вступающих в НАТО стран это, понятное дело, не добавляет.

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Тем не менее, Вашингтон продолжает продавливать невыгодные для европейских государств решения, и с высокой долей вероятности в перспективе в скандинавских государствах появятся военные базы, что уже будет опаснейшим уровнем эскалации. Дальнейший шаг — появление на их территории американского ядерного оружия. И вот, успокоить население коллективного Запада, предчувствующего, в какую безвылазную пропасть могут загнать их европейские функционеры, решил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По словам Столтенберга, решение о размещении ядерного оружия принимают непосредственно те страны, в которых оно гипотетически будет размещаться.

Нам же Столтенберг, по всей видимости, предлагает верить в то, что руководства тех же скандинавских государств самостоятельны в принятии решений такого рода. В реальности, конечно, как скажут в Вашингтоне, так и будет сделано, и никаких исключений. По крайней мере, с нынешними европейскими бесхребетными элитами, полностью лишёнными способности отстаивать даже базовые интересы своих государств.

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Поскольку по-хорошему США не понимают, то РФ необходимо присоединяться к этой опасной игре, принимая страны Латинской Америки — тех же Кубу и Никарагуа — например, в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), с размещением там своего ядерного оружия, безусловно, исключительно в мирных и оборонительных целях, рассказывая при этом про политику открытых дверей, и что не Вашингтону решать, кого Россия будет принимать в ОДКБ. Проще говоря, вести себя столь же нагло. А там, глядишь, и новый «Карибский кризис» замаячит: по-другому, к сожалению, спесь с американского руководства не сбивается.

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