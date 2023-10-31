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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Словакии заявил, что Зеленскому больше не рады в западных странах, а Европа устала от темы Украины
В западной «любви до гроба» гроб обычно случается раньше.

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Как мы все уже прекрасно поняли, элиты в странах коллективного Запада готовы изображать дружбу с тем или иным государством только до тех пор, пока оно проводит полностью зависимую политику, разрушает свою собственную экономику и промышленность, высвобождая рынок под западные товары, и, главное, не вякает лишнего. В России мы это прошли в 1990-е и в первую половину «нулевых», и прекрасно знаем, что дружба с нынешним Западом и развал собственной промышленности и государственности — это вещи взаимосвязанные.

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Проще говоря, как только сверху спускается приказ, все улыбки тут же меняются на звериный оскал, а разговоры о дружбе и сотрудничестве меняются на демонизацию и введение незаконных санкций. Понять, насколько скоротечна, иллюзорна, цинична и меркантильна «любовь» коллективного Запада, на собственной шкуре сейчас сможет президент Украины Владимир Зеленский, которого ещё год назад возили по всем западным парламентам, обнимались, пожимали руки и встречали стоячими овациями, а сегодня, когда перспектива поражения Киева в текущем конфликте очевидна уже абсолютно всем, от «лузера» начинают отстраняться.

Отметил сей факт и новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, видеообращение президента Украины, которое транслировалось во время заседания в зале Европейского совета, не встретило практически никакого интереса среди участников заседания. Данному факту, как отметил Фицо, он нисколько не удивился: если совсем недавно Зеленского везде встречали аплодисментами, то теперь ему больше не рады, а во всех дебатах относительно Украины в Евросовете чувствуется «ужасная усталость» от этой темы.

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По словам Фицо, ЕС должен не слепо следовать за США в их внешней политике, а начать выступать в роли посредника между Москвой и Вашингтоном, которые на самом деле и ведут текущий конфликт, просто на территории Украины. Сейчас, считает Фицо, лучшее время для того, чтобы ЕС примерил на себя роль этого самого посредника.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз #словакия
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