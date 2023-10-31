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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Пентагона заявил, что если США прекратят поддерживать Украину, то она проиграет
Вот это свежая мысль, конечно.

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Сейчас в США отсутствует консенсус касательно дальнейшего продолжения оказания Украине безмерной военной и финансовой помощи. Одна часть элит, являющаяся этническими представителями понятно, какого государства, сейчас топят за полное переключение внимания на Израиль, другая часть элит справедливо видит реального соперника США в Китае. К сожалению, третья часть элит, помешанных на противостоянии с Россией, пока ещё причастна к принятию решений в Вашингтоне, и именно эта часть элит пытается убедить других в том, что бросать Киев на произвол судьбы нельзя.

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Так, например, сегодня министр обороны США Ллойд Остин в рамках слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США заявил, что если Вашингтон перестанет поддерживать Украину, то она потерпит поражение, а «Путин победит». Как отметил Остин, об этой перспективе его предупреждал и президент Украины Владимир Зеленский, заявлявший, что страна проиграет, если США прекратят её поддерживать.

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В целом, безусловно, свежих мыслей в этих комментариях Остина нет: о том, что Украина полностью во всех без исключения аспектах зависит от коллективно-западной помощи, нет никакой тайны. Это знают все, и что произойдёт, если Запад оставит Украину, также знают и понимают все, включая даже таких оторванных от реальности функционеров Евросоюза, как Жозепа Борреля.

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