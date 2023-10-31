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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Под Авдеевкой был эффектно уничтожен очередной танк Leopard 2 ВСУ
К этому моменту танк уже, скорее всего, полностью выгорел.

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Для тех, кто следят за ситуацией в зоне специальной военной операции, не секрет, что наиболее горячей точкой на линии боевого соприкосновения сейчас является пригород Донецка — Авдеевка. Именно там сейчас происходит попытка окружения данного превращённого ВСУ в свою цитадель на Донецком направлении населённого пункта, и именно туда стягиваются украинские силы вместе с переданной им бронетехникой западного производства.

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Понятно, что невозможно долго и эффективно применять бронетехнику в условиях постоянного присутствия в воздухе средств объективного контроля и всегда готовых к работе расчётов ПТРК и артиллерии. Вот танки немецкого производства Leopard 2 долго и не работают: сегодня в Сети появились кадры с поражением очередной иностранной «кошки».

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На этих кадрах можно заметить подбитый Leopard 2, из-под которого вырывается пламя. Скорее всего, на текущий момент этот танк уже либо сгорел, либо был дополнительно подбит российскими войсками.

#россия #украина #боевые действия #танки #leopard 2
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