Делается это для снижения заметности.

Хотя в России пока критически мало истребителей пятого поколения Су-57 — поставки серийных образцов данных самолётов начались только в прошлом году — но реальность такова, что выпускать эти истребители надо, и надо в больших количествах. Под это дело в РФ будет увеличиваться масштаб производства, а учитывая, что перед нами всё-таки малозаметный военный самолёт, то и вооружения для него создаются специальные.

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В частности, сегодня СМИ получили информацию от «информированного источника», что для Су-57 была разработана крылатая ракета большой дальности внутрифюзеляжного размещения. Согласно комментарию источника, данное средство поражения обладает меньшими размерами, но при этом сопоставимой дальностью по сравнению с крылатыми ракетами, применяемыми стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС и Ту-160. Добиться уменьшения размеров ракеты, как сообщает источник, удалось за счёт конструкции складного крыла и внутренней компоновки. Кроме того, в новой ракете применяется малозаметный двухконтурный турбореактивный двигатель.

Под классификацию крылатой ракеты большой дальности типа «воздух—земля» попадают ракеты с эффективной дальностью не меньше шестисот километров. На какую дальность могут лететь ракеты для Су-57, неизвестно.

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Необходимо отметить, что у Су-57 все вооружения «спрятаны» внутри фюзеляжа. Это позволяет уменьшить радиолокационный «след» самолёта, тем самым способствуя его классификации как малозаметного истребителя пятого поколения. Собственно, это единственное преимущество, если его вообще можно назвать преимуществом с учётом возможностей современных ПВО и радаров, которое отличает самолёт 5 поколения от условного поколения «4++», к которому принадлежит тот же Су-35.