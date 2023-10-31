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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Беларусь поставила перед «Росатомом» вопрос о компенсации за срыв сроков введения в строй Белорусской АЭС
Может, сначала надо станцию строить за свои деньги, а потом уже про какие-то сроки вспоминать?

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Как известно, госкорпорация «Росатом» строит все зарубежные атомные электростанции в основном за свой счёт, надеясь отбить затраты, продавая впоследствии потребителям электроэнергию и имея монопольный договор на доставку нового и вывоз отработавшего ядерного топлива, либо, как в случае с Белорусской АЭС, посредством выделения кредитов на долгие годы вперёд. Казалось бы, в такой ситуации, когда все расходы на строительство станции, стоимость которой равна или даже превышает годовые бюджеты большинства государств, берёт на себя строитель, нужно сидеть тише воды и ниже травы. Но президент Беларуси Александр Лукашенко не мог удержаться и публично напомнил о том, что сроки введения в эксплуатацию Белорусской АЭС в городе Островец сместились немного вправо.

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Как отметил Лукашенко, из-за российской стороны сроки ввода атомной электростанции в эксплуатацию сместились, и по договору в таком случае предусмотрен вопрос о компенсациях со стороны «Росатома». Ничего чрезвычайного, отметил президент Беларуси, в смещении сроков не произошло, но «договор есть договор», и Лукашенко поставил перед белорусскими энергетиками задачу проверить, достаточны ли для белорусской стороны те уступки, которые предлагает «Росатом».

При этом глава белорусского государства отметил, что «излишне напрягать россиян» всё же не нужно, поскольку электричества у Беларуси «хватало и хватает».

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Белорусская АЭС обладает двумя энергоблоками с суперсовременными российскими атомными реакторами ВВЭР-1200. Первый энергоблок был введён в промышленную эксплуатацию летом 2021 года, второй энергоблок планируют ввести в промышленную эксплуатацию до конца текущего года. Суммарная электрическая мощность станции после ввода в строй обоих энергоблоков составит 2,4 ГВт.

#россия #политика #беларусь #энергетика #белоруссия #атомная энергетика
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Vito Vago
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Беларусь поставила перед «Росатомом» вопрос о компенсации за срыв сроков введения в строй Белорусской АЭС
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