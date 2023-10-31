Похоже, по-хорошему в МТС совсем не хотят. Зря: по-плохому всегда успеется.

Весной этого года у российских пользователей появилась веская причина пересмотреть своё и без того не самое позитивное отношение к МТС: компания ограничила мобильный интернет-трафик, запретив раздавать его на другие устройства, заявив, что в текущих условиях эта мера позволит сохранить качественную связь для всех. Мы сейчас не будем объяснять, что в МТС и так уже отсутствуют безлимитные тарифы, а тарифы с ограничением трафика имеют просто смехотворный по современным меркам лимит — это всё само собой разумеется. Главное — что оператора совершенно не должно волновать, как пользователь расходует уже оплаченный трафик: возможно у кого-то просто нет другого выхода по причине отсутствия в его посёлке провайдеров проводного интернета.

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Здесь, справедливости ради, необходимо отметить, что плату за раздачу трафика ввели все крупные операторы, причём даже раньше, чем до этого опустилась МТС. Поскольку у пользователей в этом плане фактически не осталось выбора, за дело взялась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая узрела во взимании платы за раздачу трафика нарушение интересов потребителей. Как итог: в сентябре ФАС предписала операторам отменить плату за раздачу трафика, а вчера сообщила о том, что три оператора из «Большой четвёрки» — «Мегафон», «Билайн» и Tele2 — либо уже выполнили предписание, либо сделают это в ноябре текущего года. Как вы понимаете, особняком опять решила встать МТС, которая посмела оспорить предписание антимонопольщиков.

Как гласит сообщение пресс-службы МТС, компания выступает против сохранения безлимитной раздачи мобильного интернета, поскольку это, дескать, приведёт к ухудшению качества связи для большинства абонентов. Действующие тарифы МТС якобы экономически рассчитаны «на индивидуальное потребление трафика со смартфонов и мобильных устройств», в то время как для компьютеров существует другая линейка тарифов.

МТС предупреждает, что отмена двойной оплаты уже оплаченных услуг, которую в компании маскируют под словами «выравнивание стоимости трафика», приведёт к необходимости повышения стоимости всех тарифов компании.

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Как мы уже отметили, другие операторы «Большой четвёрки» перечить ФАС не стали и придумывать оправдания тоже не стали. Важно понимать, что пользователя проблемы оператора волновать должны в последнюю очередь: если ваша инфраструктура не справляется с нагрузкой, значит, её нужно модернизировать, причём за свой счёт, а не за счёт повышения тарифов. Другого варианта здесь нет и быть не может, и ищите оборудование, где хотите — это пользователя не интересует. Хотелось бы верить, что столь вопиющее поведение оператора не останется без внимания со стороны ФАС.