К счастью, другие операторы «Большой четвёрки» оказались умнее.

Сотовые операторы в России и раньше позволяли себе наглеть, но после обрушения на Россию незаконных санкций со стороны коллективного Запада они и вовсе потеряли берега и начали списывать все повышения стоимости тарифов и отказы от «безлимита» на сложности с модернизацией оборудования и, как следствие, с расширением сетей. Дошло даже до того, что операторы стали взимать плату за раздачу интернет-трафика с мобильного аппарата на другие устройства, что вообще ни в какие ворота не лезет, поскольку, по сути, является двойной платой за ранее уже оплаченные услуги.

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Все причины, которые указывают операторы, естественно, не более чем отмазки, и в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на них не покупаются. Поэтому ещё пару месяцев назад в ФАС заявили, что будут разбираться с сотовыми операторами по делу о взимании платы за раздачу интернет-трафика. Убедительных причин для того, чтобы вытаскивать из абонентов дополнительные деньги, операторы не придумали, поэтому три оператора из «Большой четвёрки» — «Мегафон», «Билайн» и Tele2 — заявили, что исполнили предписание ФАС.

Так, «Мегафон» отменил взимание платы за раздачу трафика ещё 23 октября, Tele2 обещает сделать это с 22 ноября для новых абонентов и с 19 декабря для всех абонентов, ну а «Билайн» полностью отменит плату за раздачу трафика до 1 декабря.

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Особняком в очередной раз решила встать МТС, которая по какой-то необъяснимой причине считает, что никакого ущемления интересов абонентов во взимании денег за раздачу интернет-трафика не видит. ФАС пока что не прокомментировала данный выпад МТС, но хотелось бы увидеть жёсткие меры в отношении потерявшей связь (уж простите за этот каламбур) с реальностью компанией. От себя хотелось бы добавить, что есть такая замечательная английская поговорка: «Если ты в яме, то перестань копать». Почему МТС всё продолжает и продолжает копать, объяснению не поддаётся.