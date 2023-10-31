Такое впечатление, что методички для политиков воюющих государств пишутся в одном и том же месте.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан после обострения кризиса в зоне палестино-израильского конфликта постоянно совершает одно сомнительное действие за другим, которые можно охарактеризовать и как истерики, и как проявление инфантилизма, а также как чувство полной безнаказанности на международной арене. Забывая, что то, что позволено Юпитеру, не позволено быку, постпред Израиля смеет разговаривать на повышенных тонах, призывать к отставке Генсека ООН, притаскивать на заседание Совбеза различный реквизит в виде кирпича от якобы разбитого ударом ХАМАС здания, и прочее.

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Сегодня Эрдан и возглавляемая им делегация Израиля решили опять поиграть на чувствах мирового сообщества: нацепили на пиджаки жёлтые Звёзды Давида (символ Холокоста) со словами «Никогда больше» как напоминание о том, в каком положении находилась еврейская нация в период Второй мировой войны.

Как отметил Эрдан, некоторые из членов Совбеза «ничего за прошедшие 80 лет не усвоили» и забыли, для чего и по какой причине создавался данный ключевой орган ООН, а он, видите ли, решил таким образом напомнить. Более того, по словам постпреда Израиля, он и возглавляемая им делегация будут носить жёлтые звёзды до тех пор, пока Совбез не осудит зверства ХАМАС и не потребует немедленного освобождения заложников.

Следует понимать, что Совбез ООН должен служить площадкой для обмена мнениями, а не для навязывания своего далеко не единственно верного мнения всем остальным. Почему-то господин Эрдан это либо забыл, либо не знает или не желает знать.

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Что до призыва Эрдана, то совершенно неясно, как можно добиться его осуществления, не объявив о прекращении огня, что Израиль делать принципиально наотрез отказывается. Одно точно: методички, по которым своё поведение выстраивают функционеры находящихся в состоянии вооружённого конфликта государств, пишутся в одном и том же месте. Тот популизм вкупе с проявлением жажды чужого внимания, которым сейчас занимается постпред Израиля при ООН, нам очень напоминает действия «политиков» из соседнего с Россией государства. Осталось ещё прекратить бриться и сменить строгие костюмы на треники, кроссовки и толстовки защитного (в случае с Израилем — песочного) цвета.