Здесь главное не довести до того, чтобы самим пришлось молить о прекращении огня. Грань-то весьма тонка.

Израильское руководство почувствовало вкус крови и продолжает загонять себя всё глубже и глубже в ловушку пропаганды, выбраться из которой уже невозможно. В частности, сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим не согласится на прекращение огня в секторе Газа и будет продолжать действия в регионе вплоть до достижения поставленных целей.

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Поскольку Израиль находится под протекторатом США, то Нетаньяху сразу же привёл в пример своего старшего брата, заявив, что как США после атаки на Перл-Харбор или после теракта 11 сентября 2001 года не согласились на перемирие, так и Израиль после террора ХАМАС, совершённого 7 октября, на прекращение боевых действий не согласится.

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В представлении Нетаньяху, объявить перемирие — это равносильно тому, чтобы «сдаться ХАМАС, сдаться терроризму, сдаться варварству». Текущие события израильский премьер назвал «войной за наше общее будущее», и, словно в детском саду, переложил вину за происходящее на «другую сторону», дескать, это она развязала конфликт. Возможно, спонсоров Израиля такая трактовка событий и устраивает, но большинство планеты придерживается мысли, что Израилю следует подвинуться и способствовать созданию независимого палестинского государства. Данное решение, к слову, было принято ещё полвека назад, но так и не было исполнено вследствие бескомпромиссной позиции Иерусалима и столиц государств коллективного Запада во главе с США.