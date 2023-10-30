«Разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи?»

Вчера вечером в аэропорте Махачкалы произошли беспорядки, которым, как уже справедливо высказались все, не место в современном мире: никакого преследования по национальному или религиозному признаку быть не должно. Беспорядки были оперативно подавлены, участников излавливают, и их ждёт тяжёлое наказание. Сегодня президент России Владимир Путин по итогам закрытого совещания с главами силовых ведомств сделал публичное заявление по вчерашним событиям.

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Глава государства связал произошедшие беспорядки с влиянием извне — в том числе с территории Украины и «руками агентуры западных спецслужб». Перед руководителями силовых ведомств и главами регионов поставлена задача «оперативно и твёрдо» реагировать на угрозы безопасности и конституционному строю государства.

Комментируя действия участников беспорядков, Путин задал риторический вопрос: «Разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи? Таты, кстати говоря, это титульная нация в Дагестане».

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«Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними: и за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе», — заявил глава государства, добавив, что настоящий воин должен взять в руки оружие и быть там, где решается судьба России и мира, включая и будущее палестинского народа.