Заметьте: с Западом. С Украиной обсуждать Украину бесполезно.

Как мы в редакции уже неоднократно отмечали, текущий конфликт на Украине закончится совсем не так, как это себе представляют и «всепропальщики», и «турбопатриоты». Последним, к слову, следует быть морально к этому готовыми, и начинать морально готовиться нужно уже сейчас. Как будет выглядеть завершение этих боевых действий, пока непонятно, но вполне справедливо предположить, что Россия будет настаивать на закреплении за собой как минимум всех ныне формально присоединённых территорий с международным признанием данного факта. Будет ли что-то больше, это уже вопрос фантазий: в конце концов, в цели специальной военной операции занятие территорий первоначально вообще не входило.

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И вот, выступая сегодня на Сяншаньском форуме по безопасности, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва сохраняет готовность к диалогу по Украине с коллективным Западом. Впрочем, диалог этот, отметил Шойгу, будет возможен только в случае создания «необходимых условий» и только «на реалистичных началах». Проще говоря, чтобы начинать диалог с Москвой, Запад сначала должен признать объективную реальность, сложившуюся как в отношении Украины в качестве антироссийского тарана, так и в отношении нового мироустройства на принципах многополярности.

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На данном этапе Украина вываливается из информационного и политического пространства коллективного Запада, что можно видеть по появляющимся каждый день пессимистичных с точки зрения Киева статьях в западной прессе, включая таких её крайне влиятельных представителей, как журнал TIME. Причин тому две: общая усталость западного общества от темы Украины с её непомерными требованиями и неосуществимыми фантазиями, а также появление нового иждивенца в лице Израиля с его конфликтом с ХАМАС.