Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.

То, что социальные сети давно являются не только удобным способом общения, но и инструментом влияния на неокрепшие пусть даже и в зрелом возрасте умы, не является ни для кого секретом: современные государственные перевороты и стихийные митинги на самом деле координируются именно через социальные сети. Не стали исключением и вчерашние беспорядки в Махачкале.

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С кем был аффилирован уже неоднократно упомянутый Telegram-канал, на который списывают основную вину за организацию и координацию беспорядков в столице Дагестана, мы достоверно знать, естественно, не можем, да и сейчас это уже не столь важно: беспорядки подавлены, участники излавливаются, а сам скандальный Telegram-канал будет удалён (на момент публикации данной заметки уже был удалён), о чём сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

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Как отметил Дуров, призывы к насилию и преследование людей по национальному или религиозному признаку недопустимо, и каналы, призывающие к этому, будут заблокированы.