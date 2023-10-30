Зачем же? Общественно полезный принудительный труд на пару лет будет куда полезнее.

Вчера вечером в аэропорту Махачкалы произошли крупные беспорядки. Расхожая версия гласит, что организовать эти беспорядки удалось через Telegram-канал экстремистского толка, который призывал горячих разумом штурмовать аэропорт в поисках прибывших рейсом из Тель-Авива. Мы сейчас не будем затрагивать тему инертности региональных дагестанских властей, которые не отреагировали на возможные угрозы и не придали значения явному нагнетанию обстановки во вверенном регионе — с этим должны разбираться компетентные органы. Главное, что на текущий момент аэропорт, как гласит заявление Росавиации, вернулся к полноценной работе, участников беспорядков изловили, и сейчас их ожидают очень, очень-очень большие проблемы.

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Ещё на момент осуществления беспорядков большинство сторонних наблюдателей задавались вопросом, почему сотни крепких мужиков «защищают» страну на территории аэропорта, а не, скажем, под Авдеевкой. Примерно таким же вопросом, что любопытно, задался и глава Дагестана Сергей Меликов. По его мнению, «отмыться от [вчерашнего] позора» можно в зоне специальной военной операции.

Официально, как справедливо отметил Меликов, в российском законодательстве отсутствует практика отправки нарушителей в зону СВО в качестве наказания. Но если кто-то из задержанных участников вчерашнего инцидента изъявит желание войти либо в добровольческие формирования, либо заключить контракт с Минобороны, то, как добавил глава региона, он будет это только приветствовать.

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На самом деле, конечно, подобные «воины» в зоне спецоперации не нужны, и причин тому, перечислять которые мы в рамках данного материала не станем, масса. Куда полезнее будет отправка нарушителей закона на принудительные общественно полезные работы; например, на восстановление новых регионов России.