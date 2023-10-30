Шутка ли: восемь дефицитных ракет запустили.

Как и многие другие бескомпромиссно настроенные политические руководства в истории, представители нынешней киевской власти давным-давно загнали себя в ловушку пропаганды, из-за чего не могут уняться и стремятся показать хоть какие-то результаты на линии боевого соприкосновения и за её пределами. Каждый день украинские войска запускают дроны по территории России, периодически подключая к этим ударам ещё и запуски дальнобойных ракет западного производства.

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Шаблон примерно следующий: БПЛА «прощупывают» ПВО, после чего идёт залповый удар несколькими ракетами Storm Shadow. После того как на выходных средствами ПВО был отражён массированный удар беспилотниками, стало очевидно, что последует что-то более тяжёлое и дальнобойное. Возможно, именно предсказуемость действий ВСУ и стала ключом к тому, что системы противовоздушной обороны были в полной готовности и во всеоружии, в результате чего сегодняшний крупный удар ракетами Storm Shadow, включавший в себя сразу восемь англо-французских крылатых ракет, был полностью отражён.

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Должны ли за подобные выходки следовать демонстративные порки на Украине — это, как мы неоднократно говорили, вопрос непраздный. Бытует мнение, что именно рефлексивного ответа со стороны ВС РФ на Украине и ждут, чтобы напомнить о себе на фоне ближневосточного кризиса и под это дело вымолить у западных покровителей ещё больше оружия. А безмерная поддержка Украины со стороны Запада, как мы понимаем, это единственная причина, по которой специальная военная операция до сих пор идёт.