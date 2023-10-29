Кому-то недавно, если что, США разбомбили объекты КСИР в Сирии, а реакции нет. К вопросу о красных линиях.

Политический штамп «красная линия» уже давно вызывает у людей исключительно желание прислонить ладони к лицу. Причина: зачастую никаких реальных последствий за пересечение этих «красных линий» та сторона, которую в их пересечении обвинили, не несёт. В иранском политическом руководстве через это ещё не прошли, поэтому сегодня президент Исламской республики Эбрахим Раиси заявил, что Израиль своими действиями в секторе Газа перешёл линии именно этого цвета.

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По словам иранского президента, преступления «сионистского режима» могут «вынудить каждого принять меры». При этом Раиси добавил, что США продолжают оказывать безмерную помощь Израилю, параллельно призывая ближневосточных акторов, и в особенности Иран, стоять в сторонке и «ничего не предпринимать».

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Иран уже не в первый раз грозит Израилю последствиями за его военные преступления в секторе Газа. Пока что дальше громких слов дело не дошло. Впрочем, не исключено, что может и дойти. В конце концов, на Западе тоже предполагали, что российские заявления и предупреждения о «красных линиях» в вопросе освоения территории Украины блоком НАТО — это всего-навсего блеф. Иными словами, играть с интересами и безопасностью других государств — это ещё опасне, чем играть с огнём, сидя на пороховой бочке. Мало, в случае, если конфликт между Израилем и ХАМАС перейдёт в региональный ближневосточный, не покажется никому.