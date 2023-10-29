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Будущие историки ещё поломают голову над тем, что (помимо указания из Вашингтона, конечно же) заставило Европу разорвать все отношения с Россией — и экономические, и культурные, и политические — став на путь саморазрушения. Понятно, что простых ответов на столь сложный вопрос нет и быть не может, но примерно предсказать то, как продолжат развиваться события, можно. Этим и решил сегодня заняться зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье в своей официальной страничке в VK.
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В своём анализе Медведев сравнил Европу с «впавшей в маразм бабкой», а США — с её «толстомордым заокеанским родственником», который цинично обворовал бабульку, а скоро и вовсе выгонит её на холодную улицу. И у данного сравнения есть несокрушимый фундамент, ведь, как мы знаем, страны ЕС в добровольно-принудительном порядке отказались от сотрудничества с Россией, лишили себя доступных российских энергоресурсов и потеряли огромный российский рынок.
Как итог, добавил Медведев, сейчас российскую нишу на европейском рынке энергоресурсов заняли США с их втрое более дорогим сжиженным природным газом, что неизбежно повлекло за собой рост цен на энергию, из-за чего европейские предприятия эвакуируются в США, где будут работать на благо промышленного возрождения Дяди Сэма.
Времена, когда Россия обеспечивала Европе сытую жизнь, считает зампред Совбеза России, безвозвратно ушли. Судьба Европы Вашингтон при этом, уверен Медведев, не беспокоит. И вот здесь Медведеву за Европу даже обидно: дело в том, что, как убеждён зампред Совбеза, великие державы — США и Россия — рано или поздно договорятся о дальнейшем существовании «в новых условиях», а вот «старушки Европы», которая слепо доверяла своему «заокеанскому родственнику», считает политик, «скоро не будет»: её лишили средств к существованию и согнали к ней «миллионы бедных родственников».