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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев: Россия и США рано или поздно договорятся, а вот «старушки Европы» скоро не будет
Впрочем, «старушка Европа» сама выбрала свой путь.

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Будущие историки ещё поломают голову над тем, что (помимо указания из Вашингтона, конечно же) заставило Европу разорвать все отношения с Россией — и экономические, и культурные, и политические — став на путь саморазрушения. Понятно, что простых ответов на столь сложный вопрос нет и быть не может, но примерно предсказать то, как продолжат развиваться события, можно. Этим и решил сегодня заняться зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье в своей официальной страничке в VK.

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В своём анализе Медведев сравнил Европу с «впавшей в маразм бабкой», а США — с её «толстомордым заокеанским родственником», который цинично обворовал бабульку, а скоро и вовсе выгонит её на холодную улицу. И у данного сравнения есть несокрушимый фундамент, ведь, как мы знаем, страны ЕС в добровольно-принудительном порядке отказались от сотрудничества с Россией, лишили себя доступных российских энергоресурсов и потеряли огромный российский рынок.

Как итог, добавил Медведев, сейчас российскую нишу на европейском рынке энергоресурсов заняли США с их втрое более дорогим сжиженным природным газом, что неизбежно повлекло за собой рост цен на энергию, из-за чего европейские предприятия эвакуируются в США, где будут работать на благо промышленного возрождения Дяди Сэма.

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Времена, когда Россия обеспечивала Европе сытую жизнь, считает зампред Совбеза России, безвозвратно ушли. Судьба Европы Вашингтон при этом, уверен Медведев, не беспокоит. И вот здесь Медведеву за Европу даже обидно: дело в том, что, как убеждён зампред Совбеза, великие державы — США и Россия — рано или поздно договорятся о дальнейшем существовании «в новых условиях», а вот «старушки Европы», которая слепо доверяла своему «заокеанскому родственнику», считает политик, «скоро не будет»: её лишили средств к существованию и согнали к ней «миллионы бедных родственников».

#россия #сша #политика #экономика #евросоюз
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