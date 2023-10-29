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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генерал ВСУ в отставке обвинил Зеленского в том, что он не озаботился созданием обороны на Купянском направлении
Могли бы — озаботились бы.

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Хотя формально «контрнаступление» ВСУ не было отозвано, но фактически оно хоть и продолжается, но его провал становится очевиден даже тем, кто готовы слепо верить заявлениям украинских и способствующих им европейских и американских функционеров. Между тем реальным свои наступательные действия активизировали ВС РФ, и сейчас эту тему разгоняют уже и на самой Украине. В частности, о том, что ситуация на Купянском направлении в перспективе с высокой вероятностью обернётся катастрофой для Киева, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

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По словам отставного военачальника, руководству Украины следовало озаботиться тем, чтобы создать фортификационные сооружения на данном направлении. Сделано этого же, как отметил Кривонос, не было, в результате чего Купянск и его окрестности оказались не готовы к оборонительным действиям. По мнению Кривоноса, ничто не мешало «нарыть блиндажей и наставить «зубов дракона» до самого Харькова».

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И хотя заявления генерала в высшей степени популистские и, технически, играющие на руку российской «медийке», отметим, что заниматься фортификациями и принимать соответствующие решения должен всё-таки не президент Украины, прошлое которого и профессиональная деятельность которого всем прекрасно известны, а Генштаб ВСУ. И вопросы должны быть именно к нему. Что же до фортификаций и «зубов дракона», то, судя по скорости продвижения ВС РФ на Купянском направлении, на самом деле там с этим у украинской стороны всё в порядке.

#россия #украина #политика #боевые действия
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