Могли бы — озаботились бы.

Хотя формально «контрнаступление» ВСУ не было отозвано, но фактически оно хоть и продолжается, но его провал становится очевиден даже тем, кто готовы слепо верить заявлениям украинских и способствующих им европейских и американских функционеров. Между тем реальным свои наступательные действия активизировали ВС РФ, и сейчас эту тему разгоняют уже и на самой Украине. В частности, о том, что ситуация на Купянском направлении в перспективе с высокой вероятностью обернётся катастрофой для Киева, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

реклама

По словам отставного военачальника, руководству Украины следовало озаботиться тем, чтобы создать фортификационные сооружения на данном направлении. Сделано этого же, как отметил Кривонос, не было, в результате чего Купянск и его окрестности оказались не готовы к оборонительным действиям. По мнению Кривоноса, ничто не мешало «нарыть блиндажей и наставить «зубов дракона» до самого Харькова».

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

И хотя заявления генерала в высшей степени популистские и, технически, играющие на руку российской «медийке», отметим, что заниматься фортификациями и принимать соответствующие решения должен всё-таки не президент Украины, прошлое которого и профессиональная деятельность которого всем прекрасно известны, а Генштаб ВСУ. И вопросы должны быть именно к нему. Что же до фортификаций и «зубов дракона», то, судя по скорости продвижения ВС РФ на Купянском направлении, на самом деле там с этим у украинской стороны всё в порядке.