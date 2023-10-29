Главное, что от сказок про закончившиеся ракеты наконец-то отказались. А так — версии одна другой хуже для Украины.

За последние несколько недель российские стратегические бомбардировщики действительно ни разу не осуществляли запусков ракет по объектам на территории Украины, практически полностью делегировав задачу по нанесению ударов в тыл ВСУ дронам-камикадзе «Герань-2» с редкими запусками сверхзвуковых ракет «Оникс» наземного базирования. Заметили это, естественно, не только российские пристально следящие за событиями в зоне специальной военной операции журналисты и пользователи, но и их западные «коллеги».

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В частности, французское издание Opex360 всерьёз задумалось, по какой причине российская дальняя авиация вот уже больше месяца не проявляет активность на Украине. Прекрасно понимая, что варианты с «заканчивающимися ракетами» и прочими фантазиями западная публика, видя результаты украинского «контрнаступления» и помня, что у РФ ракеты заканчиваются уже на протяжении двадцати месяцев, потреблять не станет, издание опубликовало статью, в которой выдвинуло сразу три любопытных гипотезы. Так уж получилось, что все три варианта, с украинской точки зрения, один другого хуже.

Во-первых, автор Opex360 предполагает, что российский генштаб сейчас не считает целесообразным применять стратегические бомбардировщики для ударов по объектам на Украине. Во-вторых, допускается, что у ВКС России якобы имеются сложности с постоянным обслуживанием данных самолётов в условиях необходимости их работы по своему прямому назначению — в качестве воздушной составляющей ядерной триады.

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Наконец, есть третья версия, которая сейчас многим кажется наиболее логичной и правдоподобной. Российские войска накапливают запасы ракет Х-55 и Х-101 для последующего применения в рамках «зимней кампании». В частности, возможно, для нанесения ударов по остаткам энергосистемы Украины; этой перспективы, кстати, в Киеве боятся как огня, но при этом никак не могут сдержаться, чтобы не спровоцировать ВС РФ на данный шаг.