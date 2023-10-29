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За последние несколько недель российские стратегические бомбардировщики действительно ни разу не осуществляли запусков ракет по объектам на территории Украины, практически полностью делегировав задачу по нанесению ударов в тыл ВСУ дронам-камикадзе «Герань-2» с редкими запусками сверхзвуковых ракет «Оникс» наземного базирования. Заметили это, естественно, не только российские пристально следящие за событиями в зоне специальной военной операции журналисты и пользователи, но и их западные «коллеги».
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В частности, французское издание Opex360 всерьёз задумалось, по какой причине российская дальняя авиация вот уже больше месяца не проявляет активность на Украине. Прекрасно понимая, что варианты с «заканчивающимися ракетами» и прочими фантазиями западная публика, видя результаты украинского «контрнаступления» и помня, что у РФ ракеты заканчиваются уже на протяжении двадцати месяцев, потреблять не станет, издание опубликовало статью, в которой выдвинуло сразу три любопытных гипотезы. Так уж получилось, что все три варианта, с украинской точки зрения, один другого хуже.
Во-первых, автор Opex360 предполагает, что российский генштаб сейчас не считает целесообразным применять стратегические бомбардировщики для ударов по объектам на Украине. Во-вторых, допускается, что у ВКС России якобы имеются сложности с постоянным обслуживанием данных самолётов в условиях необходимости их работы по своему прямому назначению — в качестве воздушной составляющей ядерной триады.
Наконец, есть третья версия, которая сейчас многим кажется наиболее логичной и правдоподобной. Российские войска накапливают запасы ракет Х-55 и Х-101 для последующего применения в рамках «зимней кампании». В частности, возможно, для нанесения ударов по остаткам энергосистемы Украины; этой перспективы, кстати, в Киеве боятся как огня, но при этом никак не могут сдержаться, чтобы не спровоцировать ВС РФ на данный шаг.