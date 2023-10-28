Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Израиля объявил о начале «второго этапа» боевых действий против ХАМАС
В общем, началось.

реклама

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который не отличается навыками дипломата и выражается максимально популистским языком, и это стало особенно отчётливо заметно после обострения конфликта с радикальным движением ХАМАС, заявил о том, что Израиль начал «вторую фазу войны» и ввёл дополнительные сухопутные силы в сектор Газа.

реклама

Выступая не в строгом костюме, а в чёрной рубашке, и нам это кое-что до боли напомнило, применяя один политический штамп за другим, Нетаньяху заявлял о «логове зла», «воротах Газы», и назвал ликвидацию ХАМАС и возвращение заложников ключевой задачей наземной операции.

Параллельно выступал и министр обороны Израиля Йоав Галант, отметивший, что наземная наступательная операция «жизненно важна» для Израиля, и что он как министр обороны обязуется привести страну к победе над ХАМАС.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

При этом в официальном Иерусалиме отдают себе отчёт в том, что конфликт будет затяжным, но выбора Израилю, дескать, не оставили. Руководство Израиля заявило о полной поддержке своих действий со стороны «союзников» (стран коллективного Запада).

#политика #боевые действия #израиль #палестина #хамас #сектор газа
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Минсвязи Израиля объявило о разрыве отношений со SpaceX после слов Илона Маска о задействовании Starlink в секторе Газа
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-7 причин, почему Poco F5 – один из лучших смартфонов 2023 года
27
Опытный танк Объект 785 с которого могла начаться "Армата"
+
"Бэтмобили" и "Моби Дики" гоночных трасс
1
Названы новые системы ПВО, сбившие за пять дней 24 украинских самолета
21
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игровых хитов 2023 года
21
Обходим Западные санкции в EGS и забираем бесплатно The Evil Within 2
3
"Рептилии", "Великий уравнитель 3", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" - мой краткий обзор
1
Почему Си Цзиньпин на самом деле уволил министра обороны Китая Ли Шанфу
14
X-44 – истребитель-невидимка, который так и не пошёл в серию
+
Краткая история о том, как Фил Спенсер закапывал консоли Xbox
7

Сейчас обсуждают

glavhyilo
22:28
20:59 28.10.2023 Эрдоган пригрозил Западу войной "креста с полумесяцем". По словам турецкого лидера, именно западные страны несут ответственность за резню в секторе Газа, поскольку они "мобилизовали в...
Премьер Израиля объявил о начале «второго этапа» боевых действий против ХАМАС
Гвоздь
22:26
ципсошное поделие, в армии РФ так не одеваются, это укробомжи
ТГ-канал "Русская весна": Падение Авдеевки не за горами и ВСУ морально готовятся к этому
AndreY33_80
22:17
По ходу ты у него и брал. Вон, до сих пор отплевываешся
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
REY_B_
22:17
Лучшая та, за которую голосуют кошельком. Лично я проголосовал за 7900XT. Т.к. считаю, что лучи раз за несколько лет не взлетели, то и дальше не полетят, т.к. банально производительность на доллар рас...
Radeon RX 6600 XT — лидер среди новых карт по соотношению цена / производительность
glavhyilo
22:16
эстония третья будет.Польша и следом прибалтийские страны пойдут,за украиной на денацификацию.
Украина отказалась продлевать контракт на транзит российского газа
Truth Sееker
22:15
ТГ-канал "Русская весна": Падение Авдеевки не за горами и ВСУ морально готовятся к этому
glavhyilo
22:14
украинская корова уже сдохла
Украина отказалась продлевать контракт на транзит российского газа
REY_B_
22:10
Покупатели GeForce RTX 4090 как бы больше теряют. Раньше топовые видяхи давали разрешение и ФПС, но теперь стало как-то не так. Как мы знаем, разница между средними настройками и ультрами как правил...
Radeon RX 6600 XT — лидер среди новых карт по соотношению цена / производительность
Truth Sееker
22:06
Ждём истерику Венгрии и других европейских подсосов пыни
Украина отказалась продлевать контракт на транзит российского газа
Truth Sееker
22:05
Это рывок или прорыв?
Российские производители продуктов питания планируют делать еду из насекомых
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем