В общем, началось.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который не отличается навыками дипломата и выражается максимально популистским языком, и это стало особенно отчётливо заметно после обострения конфликта с радикальным движением ХАМАС, заявил о том, что Израиль начал «вторую фазу войны» и ввёл дополнительные сухопутные силы в сектор Газа.

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Выступая не в строгом костюме, а в чёрной рубашке, и нам это кое-что до боли напомнило, применяя один политический штамп за другим, Нетаньяху заявлял о «логове зла», «воротах Газы», и назвал ликвидацию ХАМАС и возвращение заложников ключевой задачей наземной операции.

Параллельно выступал и министр обороны Израиля Йоав Галант, отметивший, что наземная наступательная операция «жизненно важна» для Израиля, и что он как министр обороны обязуется привести страну к победе над ХАМАС.

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При этом в официальном Иерусалиме отдают себе отчёт в том, что конфликт будет затяжным, но выбора Израилю, дескать, не оставили. Руководство Израиля заявило о полной поддержке своих действий со стороны «союзников» (стран коллективного Запада).