Ну, на Украине они тоже «не сражаются».

Ситуация вокруг зоны палестино-израильского конфликта, который пока ограничен сектором Газа и окружающими его территориями Израиля, с каждым днём становится всё более драматичной и непредсказуемой. Слишком много сторон задействовано в конфликте: каждой из них есть, что терять, и каждой есть, чего добиваться. Правды о всём, что сейчас происходит в секторе Газа, мы никогда не узнаем, однако кое-что понять из заявлений представителей сторон всё же можно.

реклама

Например, иранское информационное агентство Tasnim обвинило США в участии в наземной операции Израиля против сектора Газа. По сообщениям Tasnim, на стороне Израиля воюют около пяти тысяч американских военнослужащих.

В Пентагоне, что вполне естественно, заявили, что американских войск там нет. Официальный представитель американского оборонного ведомства заявил, что сообщения в иранских СМИ не соответствуют действительности.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Напомним, что сегодня ночью Израиль «расширил» действия в секторе Газа, но отказался называть это началом наземной операции. Все остальные, включая МИД РФ, называют происходящие события именно началом данной операции.