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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пентагон опроверг заявления о том, что на стороне Израиля сражаются американские военные
Ну, на Украине они тоже «не сражаются».

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Ситуация вокруг зоны палестино-израильского конфликта, который пока ограничен сектором Газа и окружающими его территориями Израиля, с каждым днём становится всё более драматичной и непредсказуемой. Слишком много сторон задействовано в конфликте: каждой из них есть, что терять, и каждой есть, чего добиваться. Правды о всём, что сейчас происходит в секторе Газа, мы никогда не узнаем, однако кое-что понять из заявлений представителей сторон всё же можно.

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Например, иранское информационное агентство Tasnim обвинило США в участии в наземной операции Израиля против сектора Газа. По сообщениям Tasnim, на стороне Израиля воюют около пяти тысяч американских военнослужащих.

В Пентагоне, что вполне естественно, заявили, что американских войск там нет. Официальный представитель американского оборонного ведомства заявил, что сообщения в иранских СМИ не соответствуют действительности.

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Напомним, что сегодня ночью Израиль «расширил» действия в секторе Газа, но отказался называть это началом наземной операции. Все остальные, включая МИД РФ, называют происходящие события именно началом данной операции.

#сша #политика #боевые действия #израиль #палестина #хамас #иран #сектор газа
2
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