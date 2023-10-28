Ситуация на станции штатная, и вообще это произошло два дня назад.

Сейчас Украина отошла далеко на второй план в мировой информационной повестке. Привыкшего к аплодисментам и похлопываниям по плечу президента Украины Владимира Зеленского и его команду из «Квартала 95» новое положение дел совсем не устраивает, ведь Киев на 100 % зависит от помощи коллективного Запада. Поэтому украинское военно-политическое руководство отдаёт приказы на осуществление действий, которые подпадают под акты ядерного террора.

реклама

В частности, сегодня МИД России выступил с заявлением, в котором рассказал, что вечером 26 октября ВСУ атаковали Курскую АЭС с помощью тремя беспилотников. Один из них врезался в склад ядерных отходов и повредил его стены, а два других рухнули на административное здание электростанции.

Катастрофы допущено не было, но факт остаётся, и, как заявили в МИД РФ, данными действиями официальный Киев приравнял себя к самым одиозным террористическим организациям. В МИД России встревожены тем фактом, что Украина, полностью подотчётная Западу и действующая исключительно по его указке, пошла на такой шаг: вряд ли он не был санкционирован «западными кураторами» Киева.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Российское внешнеполитическое ведомство в очередной раз призвало все правительства мира «решительно осудить» действия Киева. Понятно, что никто ничего осуждать не будет. Нужно ли России устраивать показательную порку Украины за эти действия? Вот тут вопрос. С одной стороны, безусловно, нужно: в Киеве как раз очень сильно боятся возобновления российских массированных ударов по энергетической инфраструктуре. С другой стороны, оставление Украины без света и тепла может вновь вернуть Киев на первые полосы СМИ и, что куда важнее, в мысли руководства коллективного Запада. Так что здесь нет хороших решений, ну а действовать так, чтобы потешить самолюбие так называемых турбопатриотов — это не по-взрослому.