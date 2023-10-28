Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД РФ: ВСУ атаковали Курскую АЭС тремя беспилотниками, один из которых врезался в склад ядерных отходов
Ситуация на станции штатная, и вообще это произошло два дня назад.

реклама

Сейчас Украина отошла далеко на второй план в мировой информационной повестке. Привыкшего к аплодисментам и похлопываниям по плечу президента Украины Владимира Зеленского и его команду из «Квартала 95» новое положение дел совсем не устраивает, ведь Киев на 100 % зависит от помощи коллективного Запада. Поэтому украинское военно-политическое руководство отдаёт приказы на осуществление действий, которые подпадают под акты ядерного террора.

реклама

В частности, сегодня МИД России выступил с заявлением, в котором рассказал, что вечером 26 октября ВСУ атаковали Курскую АЭС с помощью тремя беспилотников. Один из них врезался в склад ядерных отходов и повредил его стены, а два других рухнули на административное здание электростанции.

Катастрофы допущено не было, но факт остаётся, и, как заявили в МИД РФ, данными действиями официальный Киев приравнял себя к самым одиозным террористическим организациям. В МИД России встревожены тем фактом, что Украина, полностью подотчётная Западу и действующая исключительно по его указке, пошла на такой шаг: вряд ли он не был санкционирован «западными кураторами» Киева.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Российское внешнеполитическое ведомство в очередной раз призвало все правительства мира «решительно осудить» действия Киева. Понятно, что никто ничего осуждать не будет. Нужно ли России устраивать показательную порку Украины за эти действия? Вот тут вопрос. С одной стороны, безусловно, нужно: в Киеве как раз очень сильно боятся возобновления российских массированных ударов по энергетической инфраструктуре. С другой стороны, оставление Украины без света и тепла может вновь вернуть Киев на первые полосы СМИ и, что куда важнее, в мысли руководства коллективного Запада. Так что здесь нет хороших решений, ну а действовать так, чтобы потешить самолюбие так называемых турбопатриотов — это не по-взрослому.

#россия #украина #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником
В ХАМАС заявили о провале попытки наземной операции со стороны Израиля
Министр обороны Израиля объявил о начале «новой фазы» операции в секторе Газа
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-7 причин, почему Poco F5 – один из лучших смартфонов 2023 года
26
Опытный танк Объект 785 с которого могла начаться "Армата"
+
"Бэтмобили" и "Моби Дики" гоночных трасс
1
Названы новые системы ПВО, сбившие за пять дней 24 украинских самолета
19
Обходим Западные санкции в EGS и забираем бесплатно The Evil Within 2
2
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игровых хитов 2023 года
14
X-44 – истребитель-невидимка, который так и не пошёл в серию
+
Почему Си Цзиньпин на самом деле уволил министра обороны Китая Ли Шанфу
12
Краткая история о том, как Фил Спенсер закапывал консоли Xbox
7
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 3
25

Сейчас обсуждают

Тимур Закиров
18:09
В одноядерном маловато , 8 ген 2 также набирает, 8 ген 3 и дименсити 9300 набирают по 2180-2260 ,
В бенчмарке появился южнокорейский вариант Samsung Galaxy S24+ на Exynos 2400
Товарищ Ким
18:08
Хорошо сформулированная инструкция. Спасибо!
Обходим Западные санкции в EGS и забираем бесплатно The Evil Within 2
Demiurg666
18:01
какая разница, что там брешут террористы?
В ХАМАС заявили о провале попытки наземной операции со стороны Израиля
Михаил Barash Андреев
18:00
В Турции просто занимаются тем, к чему у нас призывают некоторые нищие умом сознательно или по глупости аффилированные с Дерипаской (главным топителем за ключевую ставку в 1 %) "экономисты" в телеграм...
Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником
Demiurg666
17:59
Израилю посрать на эрдогана. И не туркам учить Израиль миролюбию, если вспомнить как они убивают курдов
Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником
Павел Ефремов
17:59
Это да
Илон Маск в очередной раз затроллил американских пропагандистов
FelsheR-BAN100913
17:58
Как вы бараны фанатические достали, они примерно столько же жрут. Одинаковыми кулерами охлаждаются. То что со снятыми лимитами, они такие цифры всегда показывают, ты по ходу только узнал.
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игровых хитов 2023 года
Блейд
17:51
Рот закрой, мне просто непонятно. У Турции нету ни одной санкции, и ихний национальная валюта в жопе. А мы ещё что-то про рубль плачем с 12к санкциями. А всё потому что мы дружный народ, от меня адыг...
Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником
DeLaKoren
17:51
А где же обещанные 20 гигов и 320 бит? Хорошо что я не стал ждать и 4090 купил
Раскрыты спецификации GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, 4070 Ti SUPER и 4070 SUPER
FelsheR-BAN100913
17:44
Тем не менее нет ни одного знакомого с картой от амд. Шишанбек не в счет.)
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игровых хитов 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем