Вы это, ещё сроки начала озвучьте, и направления удара тоже. Ну, чтобы противник подготовился.

Над зоной палестино-израильского конфликта, как это часто бывает, опустился туман войны: правдивой информации нет и быть не может, обе стороны преувеличивают свои заслуги и преуменьшают заслуги противника, а также бросаются громкими заявлениями, явно не способствующими мирному урегулированию конфликта. В общем, виден почерк заокеанского «мастера».

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Сегодня представители движения ХАМАС заявили о провале попытки наземной операции со стороны Израиля. Официальный Иерусалим же, в свою очередь, устами своего министра обороны Йоава Галанта заявляет, что один этап «войны» пройден, и сейчас Армия обороны Израиля перешла к «новой фазе» операции в секторе Газа.

Галант отметил, что войска получили инструкции, и что армия продолжит действовать до момента получения нового приказа.

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Эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС началась 7 октября после учинённого боевиками данного движения террора (надо называть вещи своими именами) в отношении мирных израильтян. После этого Армия обороны Израиля принялась без разбора, фактически занимаясь военными преступлениями (эти вещи надо тоже называть своими именами), ровнять сектор Газа с землёй, и стало очевидно, что без выбитых зубов, выколотых глаз, порванной печени, отбитых почек и сдавленной сапогом шеи ни одна из сторон на попятную не пойдёт.