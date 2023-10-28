А была ли, попытка-то? Вот, в чём вопрос.

Сектор Газа сейчас является цитаделью движения ХАМАС, а практически под всей его территорией на протяжении десятилетий рылись глубокие тоннели, выступающие не только и не столько в роли бомбоубежищ, сколько в роли базы и хранилища различных боеприпасов и средств поражения. В таких условиях операция по установлению Израилем контроля над сектором в принципе выглядит с каждым днём всё более фантастической, и до руководства страны начинает «доходить», что без чудовищных потерь с израильской стороны добиться результата не получится.

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Но, как мы помним, израильское руководство 7 октября закатило истерику и, будучи ослеплённым эмоциями, наговорило много лишнего, о чём теперь, протрезвев и остыв, сильно жалеет. В частности, руководство Израиля пообещало положить конец ХАМАС и провести в секторе Газа наземную операцию. И вот, вчера вечером произошло что-то вроде первой попытки проведения пресловутой наземной операции: в секторе Газа была выключена связь и интернет, усилились авиаудары, а на территорию палестинского анклава, по сообщениям с мест, стала заходить израильская военная техника.

Итогами официальный Иерусалим пока не делится, ну а там, где молчит Израиль, рупор выхватывает движение ХАМАС. Сегодня член политбюро ХАМАС Али Барак заявил, что «попытка наземного вторжения с трёх направлений» провалилась, а израильская армия понесла большие потери и даже применяла вертолёты для эвакуации раненых и погибших.

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Мы сейчас не станем верить боевикам ХАМАС на слово, поскольку уже научены горьким опытом того же украинского конфликта, что стороне, находящейся в заведомо проигрышном положении, верить нельзя. В любом случае, судить пока рано, поскольку очевидно, что наземная операция будет крайне продолжительной и безмерно кровопролитной. В конце концов, речь идёт о плотной застройке, где до обострения ситуации жили свыше двух миллионов человек, не говоря уже про опутывающую весь сектор Газа паутину из тоннелей.