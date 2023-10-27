Здесь главное верно прочесть бумажку и ничего не забыть.

Сегодня ночью Пентагон сообщил о нанесении в восточной Сирии ударов по объектам, использовавшимся в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана и аффилированных с Ираном военизированных группировок. Сделано это было в ответ на атаки по американским военным базам в Сирии и Ираке, к которым, как считают в Пентагоне, причастны именно аффилированные с Ираном организации.

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Глава Пентагона Ллойд Остин уже предупредил Иран об американском ответе в случае продолжения осуществления атак против американских военнослужащих, ну а теперь эти слова фактически повторил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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По словам Кирби, президент США Джо Байден «без сомнения, даст ответ Ирану» в случае, если Тегеран продолжит осуществлять атаки против американских военных. При этом американская администрация, будто бы сама в это веря, утверждает, что удары США будут являться ответными в рамках самообороны, так что ни о каком разрастании конфликта и прямой войне с Ираном, дескать, речи не идёт.