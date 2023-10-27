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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пентагон: США нанесли удары по объектам Ирана в Сирии
И по объектам связанных с Ираном группировок.

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На протяжении последних полутора недель незаконные военные базы США, размещённые в восточной части Сирии и в Ираке, подвергались ударам со стороны неких определённо антиамериканских сил. По официальным данным Пентагона, в результате череды атак двадцать один военнослужащий США получил лёгкие ранения, и ещё один скончался в результате сердечного приступа.

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Чтобы продемонстрировать ближневосточным акторам, что Шер-Хан ещё жив и в деле, сегодня США осуществили удары по военным объектам в восточной Сирии, использовавшимся Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана и связанными с Ираном военизированными группировками. Естественно, в Пентагоне данное действие обставили не как акт устрашения и демонстрации своего ещё сохраняющегося могущества, а как защиту «себя, своих военнослужащих и своих интересов».

Как отметил министр обороны США Ллойд Остин, Вашингтон не ищет конфликта и не намерен вовлекаться в дальнейшее противостояние, однако и терпеть финансируемые Ираном атаки против американских войск не станет. Если атаки против США со стороны «иранских прокси» продолжатся, то Вашингтон «не будет сомневаться в принятии необходимых мер по защите наших людей».

Дополнительно Остин добавил, что удары по иранским объектам в Сирии не связаны с текущим конфликтом между Израилем и ХАМАС и являются исключительно «мерой самообороны».

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То, что американское присутствие в данном регионе незаконно — армию США туда никто не приглашал — Остин, естественно, упоминать не стал. На данном этапе очень любопытна дальнейшая реакция Ирана.

#сша #политика #иран
53
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Блейд
21:49
На коленях только ты здесь становишься, когда адекватные укр-тролли на оверклокеш залетают. У тебя сразу срабатывает супергеройское умение, ты исчезаешь.... Прям как гайвер. Тебе здесь уже все отпусти...
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
mirror1986
21:47
Так где санкции за геноцыд? Или холокост то де не геноцыд?
В секторе Газа отключены интернет и мобильная связь, Израиль объявил о расширении наземных «манёвров»
Гвоздь
21:47
ухахахаха, это ты на коленях просишь моей пощады. это надо же так себя опустить, не я знаю что ты унижаться любишь, но что бы так..... ухахахааа ))) я устал уже смеяться смотри
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Блейд
21:45
Всем? Это себе и ... себе? Давай на колени становись быстро, и я тебя прощу. Если ты извинишься конечно
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
kitava
21:45
Ну нет пруфов и нет. Видимо надо оснащать ракеты ПВО камерами чтобы Расул Халилов поверил.
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Гвоздь
21:43
ахахахаххахааахахахахаха ))))))))))))))))) ты внимательней прочитай, что ты написал уххаххахахахаха это же ты умоляешь, что бы тебя пощадили, ты что реально не понял что ты написал? ухахахахаха вот эт...
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Блейд
21:41
Ну то есть, вы все должны меня умолять, чтобы я вас пощадил. Потому что вы уже в интернете много чего наговорили. Thank about
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Andrii Tsyrkunov
21:40
А разве всю авиацию не уничтожили в первые дни, как заявлял Коношенков? Кто врет?
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Гвоздь
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а зачем там такая странная надпись?
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
kitava
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Иди смотреть правдивую историю про чернокожую королеву Англии от Британского ТВ XD
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
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