И по объектам связанных с Ираном группировок.

На протяжении последних полутора недель незаконные военные базы США, размещённые в восточной части Сирии и в Ираке, подвергались ударам со стороны неких определённо антиамериканских сил. По официальным данным Пентагона, в результате череды атак двадцать один военнослужащий США получил лёгкие ранения, и ещё один скончался в результате сердечного приступа.

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Чтобы продемонстрировать ближневосточным акторам, что Шер-Хан ещё жив и в деле, сегодня США осуществили удары по военным объектам в восточной Сирии, использовавшимся Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана и связанными с Ираном военизированными группировками. Естественно, в Пентагоне данное действие обставили не как акт устрашения и демонстрации своего ещё сохраняющегося могущества, а как защиту «себя, своих военнослужащих и своих интересов».

Как отметил министр обороны США Ллойд Остин, Вашингтон не ищет конфликта и не намерен вовлекаться в дальнейшее противостояние, однако и терпеть финансируемые Ираном атаки против американских войск не станет. Если атаки против США со стороны «иранских прокси» продолжатся, то Вашингтон «не будет сомневаться в принятии необходимых мер по защите наших людей».

Дополнительно Остин добавил, что удары по иранским объектам в Сирии не связаны с текущим конфликтом между Израилем и ХАМАС и являются исключительно «мерой самообороны».

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То, что американское присутствие в данном регионе незаконно — армию США туда никто не приглашал — Остин, естественно, упоминать не стал. На данном этапе очень любопытна дальнейшая реакция Ирана.