В Берлине безумно гордятся тем фактом, что содержат Киев.

Поскольку у США сейчас появилась более важная статья военных расходов — Израиль — то Украину Вашингтон «спихнул» на содержание своим европейским вассалам, ключевым из которых является Германия. Официальный Берлин сейчас с большим удовольствием передаёт Киеву всё, что ему необходимо, и потребностью номер один на данный момент являются системы ПВО. Вот Германия и шлёт их: сегодня, например, на сайте Минобороны ФРГ появилась информация о том, что уже третий ЗРК IRIS-T вместе с боеприпасами был передан Украине.

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Согласно уточнению, это уже третья по счёту отправка систем IRIS-T на Украину. Вместе с тем в немецкий пакет военной «помощи» войдут 155-миллиметровые артиллерийские снаряды в количестве пяты тысяч штук (на полдня конфликта при текущем расходе), беспилотники типа Vector, несколько грузовиков, а также тактические очки для бойцов ВСУ.

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Напомним, что в общей сложности Германия с момента начала российской специальной военной операции оказала Украине военной «помощи» на сумму свыше 24 миллиардов евро. Это второе после США место по количеству поставок военной техники, применяющейся против российских войск. Отсутствие суверенитета — это, конечно, ключевой фактор в немецкой политике, но не до такой же степени. Поэтому поведение Германии гражданам России и российскому руководству следует запомнить навсегда, и, главное, не позволить это забыть будущим немецким руководителям. А то кое-что, случившееся 82 года назад, там, по всей видимости, вылетело из головы уже давно.