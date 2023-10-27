Здесь что бы то ни было комментировать уже бессмысленно.

Есть хорошее выражение, гласящее примерно следующее: если ваше государство не устраивает история, язык и культура, то, скорее всего, вы его строите на чужой земле. Данное выражение можно было бы списать на российскую «пропаганду», если бы на Украине постоянно не давали для этой самой «пропаганды» пищу, подтверждая тем самым её правдивость и играя ей на руку больше, чем это мог бы сделать кто бы то ни было другой. Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину в Киеве пережил неоднократные акты вандализма. Местные власти, и за это им честь и хвала, регулярно ликвидируют последствия обливания памятника краской и нанесения различных надписей от явно не очень разумных, эрудированных и образованных людей.

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Но уняться «активисты» в столице Украины всё никак не могут: сегодня в Сети появились кадры, на которых памятник фактически основателю современного русского языка вновь измалёван краской, а на голову ему надет пакет.

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Оставленное вандалами послание гласит: «Деколонизацию не остановить». Здесь что бы то ни было комментировать — это только портить. Можно только задать риторический вопрос: если в рамках «деколонизации» уровень жизни в бывшей «колонии» с каждым годом только катастрофически падает, то, может, ну её, такую «деколонизацию»?