Всё только начинается и всё очень интересно.

Вчера в Москву прибыла делегация радикального движения ХАМАС. Россия данную организацию, которая фактически управляет сектором Газа, не признаёт террористической, поэтому подобные визиты, собственно, и возможны. Российская сторона в детали переговоров не вдавалась, но сегодня в комментарии отечественным СМИ немного света на эту тайну пролил глава делегации и член полютбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

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По словам Абу Марзука, делегация ХАМАС прибыла в Москву по приглашению МИД РФ, где, собственно, и состоялась встреча с представителями российской власти. Согласно комментарию главы делегации, в рамках встречи обсуждалось всё, что так или иначе касается палестинской проблемы, включая определение будущего данного региона, «отличное от того, которое рисуют США».

Как отметил Абу Марзук, приглашение делегации ХАМАС в Москву является в том числе и «посланием всему мир», что Россия не считает данное движение террористическим, а имеющим право на отстаивание интересов своего народа.

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Впрочем, как воспринимать ХАМАС — это вопрос открытый. Методы, которыми члены данного движения пытаются добиться своих целей, бесспорно, являются террористическими, и разночтений здесь быть не может.