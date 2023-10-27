Как там с санкциями? С коллективной ответственностью? С закрытием воздушного пространства? С уходом компаний из Израиля? Знаем, вопросы риторические.

На сегодняшний день разночтений в методах, к которым прибегают Израиль и ХАМАС для достижения своих целей, быть не должно: они не вписываются ни в международное гуманитарное право, ни в правила ведения боевых действий. Хороших в этом конфликте нет: ХАМАС устраивает террор против мирных жителей, Израиль, в свою очередь, наносит неизбирательные авиаудары по сектору Газа, снося с лица Земли целые жилые кварталы и делая вид, что боевики данного радикального движения сидят не в подземных тоннелях, а вот в этих жилых постройках.

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Всё это, безусловно, военные преступления, однако коллективно-западное лобби в международных организациях столь велико и по-прежнему сильно, что набраться смелости и назвать вещи своими именами, могут лишь сильные духом личности. Недавно, например, генсек ООН Антониу Гуттериш справедливо отметил, что конфликт с ХАМАС возник не на пустом месте, за что был в истерической форме подвергнут остракизму со стороны Израиля и его союзников. Сегодня у Израиля появился ещё один повод для потенциальной истерики: пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамсадани назвала действия Израиля по отношению к сектору Газа военными преступлениями.

Как отметила Шамсадани, блокада и бомбардировки жилых районов Газы — это военное преступление. Впрочем, аналогичным образом госпожа Шамсадани охарактеризовала и действия ХАМАС, которые удерживают заложников и осуществляют ракетные обстрелы Израиля.

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Необходимо понимать, что задача ООН — это быть беспристрастной организацией. В этом, собственно, её смысл, и для этого она и создавалась. Но реальность такова, что мер воздействия на нарушителей у ООН нет. Заставить все страны признать ХАМАС террористической организацией ООН не в состоянии, равно как Организация не может и наложить всеобъемлющие международные санкции против Израиля. Данное голосование в Совбезе ООН, как мы прекрасно понимаем, попросту провалится.