Причём буквально в том же самом месте.

Хотя наиболее горячей точкой в зоне специальной военной операции является Авдеевка, где происходит что-то сильно похожее на попытку сформировать «котёл», масштабам которого позавидует печально известный Иловайский, но попыток пробиться сквозь стену на южном направлении линии боевого соприкосновения ВСУ не оставляют.

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В частности, сегодня в Сети появились кадры, на которых можно заметить уже четыре (только зафиксированных на фото и выложенных в Сеть) уничтоженных танка Leopard 2A4 в районе Работино, причём, что поразительно, танки ВСУ теряют вплотную друг к другу. На кадрах можно заметить четыре подбитых «Леопарда», один из которых выгорел дотла, при этом стоят они парами. Мы, конечно, не военные эксперты, но можно предположить, что вокруг минные поля, и только небольшая полоса безопасна для передвижения. И вот в этой-то полосе Leopard 2 и сжигаются противотанковыми средствами ВС РФ.

Впервые танки Leopard 2 были применены ВСУ на линии боевого соприкосновения 4 июня текущего года. Тогда же первые из них и были подбиты, кадры чего облетели без преувеличения весь мир.

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На данный момент масштаб потерь немецких танков в ВСУ объективно подсчитать невозможно. Во-первых, не все кадры выкладываются в Сеть — и причины на то самые разные. Во-вторых, в статистику по определению не попадает та техника, что уничтожается на складах ВСУ в тылу. А удары по военным объектам Украины наносятся чуть ли не каждую ночь.