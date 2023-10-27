Это происходит редко, но метко.

Так уж получилось, что российская спутниковая группировка, особенно что касается её военной компоненты, мягко говоря, отстаёт от совокупной натовской. С 2022 года, когда стало предельно очевидно, что это отставание необходимо сокращать, и чем быстрее, тем лучше, и те меньше жертв среди военнослужащих придётся понести, Минобороны России время от времени стало запускать ракеты, выводящие на заданные орбиты космические аппараты военного назначения.

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Сегодня утром с космодрома «Плесецк» был проведён ещё один пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками в интересах Минобороны.

В детали российское оборонное ведомство, естественно, не вдаётся. Одно очевидно: спутники помогают наблюдать за зоной специальной военной операции и украинским тылом, выявляя перемещения техники и боеприпасов.

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И хотя в осеннюю пасмурную погоду делать это, по понятным причинам, будет затруднительно, но и специальная военная операция — это процесс, который затянется ещё надолго. Ведь несмотря на то, что сейчас внимание западной прессы и политиков ушло в сторону Израиля и Палестины, но резко бросать Украину на произвол судьбы, оставив её с Россией один на один, после чего конфликт очень быстро закончится, на Западе явно не торопятся.