Впрочем, для этого должны сложиться слишком уж прекрасные условия.

Сегодня Центральный банк России в очередной раз повысил ключевую ставку — на этот раз уже до 15 %. Действие, безусловно, неприятное, но вынужденное, и ЦБ этого не скрывает: причиной для повышения ставки является сильно разогнавшаяся в России инфляция, связанная, как уточняют в регуляторе, с ростом темпов кредитования и увеличением внутреннего спроса.

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Согласно комментарию руководителя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, «необеспеченное потребительское кредитование растёт темпом 15 %». Что до ипотечного кредитования, то там ситуация ещё более аховая: согласно статистике ЦБ, темпы роста ипотеки достигли 30 %. Чтобы сбалансировать темпы кредитования, Центробанк и повышает ключевую ставку.

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Поскольку подобная ситуация, как мы уже отметили, вынужденная и, мягко говоря, не вполне здоровая, и это в ЦБ понимают, то Набиуллина сразу же прокомментировала условие, при котором регулятор будет готов снизить ключевую ставку. Для этого, отметила Набиуллина, в ЦБ должны зафиксировать устойчивое снижение инфляции, в особенности в его «устойчивых компонентах». Согласно прогнозу регулятора, произойти это может уже в следующем году.