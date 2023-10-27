Инфляция уж слишком подразогналась: дешёвые деньги должны перестать раздаваться.

Как и следовало ожидать, глядя на то, как прогнозы ЦБ РФ по годовой инфляции в России постоянно повышаются, вдвое превосходя и без того неприемлемый уровень, регулятор продолжает увеличивать ключевую ставку. Сегодня Центробанк повысил ключевую ставку сразу на двести базисных пунктов, или, выражаясь более простым языком, на 2 % вдобавок к уже имевшимся на тот момент 13 %.

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В ЦБ не юлят и прямо заявляют, что причиной для роста ключевой ставки является усилившееся и превзошедшее ожидания регулятора инфляционное давление, при этом прогноз ЦБ РФ допускает дальнейший разгон инфляции на фоне устойчивого увеличения внутреннего спроса и роста темпов кредитования.

Проще говоря, при низкой ключевой ставке в экономику вливаются «дешёвые» деньги, что и является одним из основных факторов разгона инфляции. Поэтому повышение ключевой ставки, тем самым удорожание денег, в условиях, когда экспортировать инфляцию через статус резервной валюты некому и некуда, является закономерным выходом из положения. Да, производители и продавцы не смогут получать дешёвые кредиты, но это недостаток, на который ЦБ, очевидно, готов пойти.

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Важно понимать, что при ускорении инфляции так с ключевой ставкой поступают все центральные банки во всём мире: и ЦБ отдельных стран, и даже ЕЦБ и ФРС США. Хотя последним двум за счёт экспорта инфляции на протяжении длительного времени удавалось этого избежать. Но «лафа» не вечна: ключевые ставки растут и там; да, не столь существенно, как в ЦБ РФ, но и ведь и на дворе ещё не вечер.