Некоторых? Вот же оптимисты.

Реальность, которая сейчас разворачивается «на земле» в вооружённом конфликте на Украине, такова, что рассказывать сказки становится практически невозможно: даже ручные журналисты из американского президентского пула видят, что что-то не сходится. По этой причине сегодня координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джону Кирби был задан наводящий вопрос касательно того, как обстоят дела на Украине.

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Ответ господина Кирби был на удивление искренним для представителя американской власти: по его словам, конфликт на Украине развивается динамично, и Россия сохраняет наступательный потенциал, с помощью которого может добиться «некоторых тактических преимуществ», причём не когда-то там в перспективе, а «в предстоящие месяцы».

Как отметил Кирби, российские войска проводят наступательные действия на Авдеевском, Лиманском и Купянском направлениях, и в США ожидают, что атаки со стороны ВС РФ будут продолжены.

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Сегодня США объявили об очередном пакете военной «помощи» Украине на $150 миллионов, а Дания готова оторвать от себя вооружений аж на $520 миллионов.