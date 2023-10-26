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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме допустили, что ВС РФ вскоре добьются «некоторых тактических преимуществ» на Украине
Некоторых? Вот же оптимисты.

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Реальность, которая сейчас разворачивается «на земле» в вооружённом конфликте на Украине, такова, что рассказывать сказки становится практически невозможно: даже ручные журналисты из американского президентского пула видят, что что-то не сходится. По этой причине сегодня координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джону Кирби был задан наводящий вопрос касательно того, как обстоят дела на Украине.

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Ответ господина Кирби был на удивление искренним для представителя американской власти: по его словам, конфликт на Украине развивается динамично, и Россия сохраняет наступательный потенциал, с помощью которого может добиться «некоторых тактических преимуществ», причём не когда-то там в перспективе, а «в предстоящие месяцы».

Как отметил Кирби, российские войска проводят наступательные действия на Авдеевском, Лиманском и Купянском направлениях, и в США ожидают, что атаки со стороны ВС РФ будут продолжены.

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Сегодня США объявили об очередном пакете военной «помощи» Украине на $150 миллионов, а Дания готова оторвать от себя вооружений аж на $520 миллионов.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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Сейчас обсуждают

Блейд
21:59
Хватит здесь воздух гонят, просто встань на колени, и напиши: извини меня шеша. Но только чтобы я поверил, а то я уже видал таких как ты то что не искренне пишут.
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Гвоздь
21:58
Так ты же написал, что ты меня умоляешь, что бы я тебя пощадил. К счастью для тебя, я не бью женщин и детей, а ты и то и другое.
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Блейд
21:56
А что случилось? Да я просто ходил! У меня здесь веточка на диване спит. Ходил как дела спрашивал. А с таких как ты... Я могу понять, но не простит, а наказать я обязан. НА КОЛЕНИ ТВАРЬ
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Dmitry Kozlov
21:52
《машину оснастят комплексом активной защиты "Trophy".》 Где видео с действием этой активной защитной системой Trophy хотябы на полигоне? Здесь как я понял только одни обещания с пустыми словамии.
БТР "Намер" - Тяжелый бронетранспортер израильской армии весом 60 тонн
Гвоздь
21:50
хахахаххахахаах а ))) обиделся? хватит меня смешит на пару с Труссикёром ))))) уха ха ха ха ))) ты так ещё не унижался ))))
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Блейд
21:49
На коленях только ты здесь становишься, когда адекватные укр-тролли на оверклокеш залетают. У тебя сразу срабатывает супергеройское умение, ты исчезаешь.... Прям как гайвер. Тебе здесь уже все отпусти...
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
mirror1986
21:47
Так где санкции за геноцыд? Или холокост то де не геноцыд?
В секторе Газа отключены интернет и мобильная связь, Израиль объявил о расширении наземных «манёвров»
Гвоздь
21:47
ухахахаха, это ты на коленях просишь моей пощады. это надо же так себя опустить, не я знаю что ты унижаться любишь, но что бы так..... ухахахааа ))) я устал уже смеяться смотри
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Блейд
21:45
Всем? Это себе и ... себе? Давай на колени становись быстро, и я тебя прощу. Если ты извинишься конечно
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
kitava
21:45
Ну нет пруфов и нет. Видимо надо оснащать ракеты ПВО камерами чтобы Расул Халилов поверил.
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
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