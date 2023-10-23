Ещё бы не устать от такого неподъёмного бремени.

В чём главное отличие конфликта на Украине от тех локальных конфликтов, к которым западные элиты приучили своих граждан? В том, что конфликт на Украине, вернее, формально связанные с ним безрассудные самоубийственные санкции против России вкупе с необходимостью финансировать Украину, привели к снижению уровня жизни в странах коллективного Запада. При всём этом наднациональное европейское объединение во главе с руководителями, которых никто не избирал, продолжает продавливать идею оказания Киеву безмерной поддержки за счёт простого европейского работяги.

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И вот, за полтора года тема Украины в европейском обществе начала вызывать чувство усталости. О том, что дело обстоит именно так, заявил сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, в ходе общения со своими коллегами из других стран ЕС, те делились с ним мнением о том, что европейская общественность устала от конфликта на Украине, и к нему, особенно на фоне конфликта на Ближнем Востоке, становится всё сложнее привлекать внимание.

По мнению Сийярто, сейчас максимально очевидна необходимость мирного окончания украинского кризиса.

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Впрочем, разумом все понимают, что пока в США заседают действующие «элиты», а в Европе руководят специально туда посаженные слабохарактерные политики, никто на мирное урегулирование конфликта на Украине не пойдёт. Причина проста: в таком случае придётся признать победу России и выполнить все до последнего её условия. До осознания необходимости и безальтернативности данного действия в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне пока не созрели.