Шведы, срочно сжигайте очередную копию кое-какой книги. Может, удастся дополнительно затянуть опасный для Стокгольма процесс вступления в НАТО.

Прокачав навык «Многовекторность» до уровня «грандмастер», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожинает плоды своей, как он считает, очень успешной внешней политики. С одной стороны, Турции удаётся получать «плюшки» от коллективного Запада, с другой — от России.

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При всём этом интересы Турции далеко не всегда соответствуют интересам России, и дружественной по отношению к Москве эта страна является только в сознании некоторых популистов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сегодня Эрдоган всё-таки подписал протокол о принятии Швеции в НАТО и внёс его на рассмотрение в турецкий парламент. Об этом сегодня сообщила администрация президента Турции.

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Сейчас вступлению Швеции в НАТО также противится Венгрия. Что до самого Стокгольма, то, к сожалению, местным элиткам совершенно безразлична судьба их страны, которую насильно лишают нейтралитета и, как следствие, спокойного существования. Сейчас, в период обострения в отношениях между военными сверхдержавами, это всё очень несвоевременно и опасно для самой Швеции. Как мы уже неоднократно отмечали, отсутствие государственного суверенитета или, как минимум, сильных готовых отстаивать интересы своих государств элит, ни к чему хорошему никогда не приводит.