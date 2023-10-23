Мало что уже сможет на них повлиять.

Примерно год назад США пообещали предоставить Украине тридцать одну единицу основных боевых танков M1 Abrams. Процесс отправки данных боевых машин неоднократно затягивался, но на фоне полного провала «контрнаступления» ВСУ их американская сторона своим украинским протеже отправить всё же решилась. Да, бесконечно поздно, да, бесконечно мало, и да, текущий конфликт для них бесконечно неподходящий. В качестве морально-психологической поддержки, может быть, сгодится, но как реальная система вооружений — тут вопросы возникают даже у немецкой прессы, которая уже повидала, на что в реальном бою против настоящей армии способны танки Leopard.

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Сейчас все танки M1 Abrams уже на Украине, но на линию боевого соприкосновения их ещё не пригнали. В немецком издании Münchner Merkur, например, уже открыто пишут, что пока крайне преждевременно радоваться за ВСУ, получившие «Абрамсы». Причин несколько, и все они предельно простые: у Киева отсутствует необходимая для M1 Abrams логистика, поставки слишком незначительны по количеству и слишком запоздалые по времени, да и в целом танки сами по себе в бою решают мало: им требуется артиллерийская и авиационная поддержка, и работать они должны в составе общевойскового соединения.

Наконец, немецкое издание отмечает, что танки M1 Abrams отличаются чудовищной массой, которая значительно выше, чем у танков советского образца, к которым привыкли ВСУ, а также обладают циклопическим расходом топлива. Наконец, танки M1 Abrams не создавались с расчётом на боевые действия в условиях тотального бездорожья и тем более для работы во время распутицы.

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Как мы уже отмечали, M1 Abrams на линии боевого соприкосновения пока замечены не были. На сегодняшний день мало кто сомневается в том, какая судьба ждёт эти танки американского производства: Leopard 2 и Challenger 2 это уже показали на весь мир.