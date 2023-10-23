Со звуком не как у мопеда, но как у газонокосилки.

Ни дня (вернее, ни ночи) не проходит, чтобы Россия не наносила удары по военным объектам на территории Украины. Сегодня, например, ночью удары пришлись по объектам в Одесской и Кировоградской областях, где, как утверждается, целями стали склады с запчастями для западной техники.

реклама

Всё бы ничего — для текущих боевых действий это уже привычная ситуация — если бы не одно «но». Как заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, Россия стала применять для ударов новый тип дронов с радикально отличающимся звуком двигателя. Если дроны «Герань-2», которые на Украине в пропагандистских целях продолжают именовать «Шахедами», указывая на их якобы иранское происхождение, чего ни Россия, ни Иран никогда не подтверждали, летят со звуком, похожим на звук мопеда, то вот новый тип дронов уже летит со звуком газонокосилки. По крайней мере, так примитивные физические качества дрона описал Игнат.

В представлении спикера ВС ВСУ, это связано с тем, кто Россия стала выпускать упрощённые версии крупных дронов-камикадзе, которые якобы собираются из комплектующих, закупаемых на AliExpress.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Заявления киевских властей давно уже не воспринимаются всерьёз, но даже если конкретно сведения Игната правдивы хоть наполовину, то, опять же, ничего позитивного в этой новости для официального Киева нет. Это значит, что используемые Россией дроны обходятся дешевле и, как следствие, их можно производить и запускать по целям в бОльших количествах. Что, как мы понимаем, и происходит.