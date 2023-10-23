Провокационное поведение лимитрофов игнорировать нельзя, потому что они вещают от имени хозяина.

Поведение прибалтийских стран всё чаще напоминает поведение капризных и потерявших берега детей, которых намеренно приводят в публичное место, чтобы спровоцировать драку между взрослыми. На днях президент Латвии Эдгарс Ринкевичс позволил себе выпад в адрес России, заявив, что если вдруг в повреждении газопровода Balticconnector будет найдена «рука» Москвы, то Рига будет ходатайствовать о закрытии Балтийского моря для российских судов.

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В Кремле этот безрассудный выпад уже комментировали, но сегодня журналисты зачем-то вновь поинтересовались мнением российского руководства по данному вопросу. Ответ, в общем-то, практически не изменился: по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявление президента Латвии неприемлемо, однако в Москве серьёзно воспринимают угрозы, от кого бы они не исходили. Дополнительно Песков задал адресованный президенту Латвии риторический вопрос касательно того, как следует поступить с Балтийским морем после того как выяснится, кто и зачем устроил теракты на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

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В целом же, безусловно, закрытие Балтики для России — это casus belli, и вряд ли западным элитам всерьёз так надоела красивая безбедная жизнь, чтобы там были готовы с ней расстаться. Судьба лимитрофов по типу Латвии западные элиты, конечно же, не беспокоит, но, как мы понимаем, в случае рукотворного кризиса в Балтийском море одной Прибалтикой его решение не ограничится.