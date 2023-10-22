Уже дней 10 языками чешут, если нам память не изменяет.

Так уж получилось, что избыточная реакция Израиля на осуществлённый 7 октября группировкой ХАМАС террор поставила официальный Иерусалим в безвыходную ситуацию: не проводить наземную операцию в секторе Газа, призванную положить конец данному радикальному движению, Израиль себе позволить уже не может. Проводить её — процесс долгий и затратный как по материальным, так и по человеческим ресурсам. Вот уже на протяжении полутора недель в израильском военном руководстве говорят о готовности к наземной операции, и вот, похоже, в ближайшее время она начнётся.

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По крайней мере, такой вывод можно сделать из комментария министра обороны Израиля Йоава Галанта, заявившего, что операция в секторе Газа может занять «месяц, два месяца, три» в зависимости, естественно, от обстоятельств. Израильское военно-политическое руководство при этом сохраняет бескомпромиссный тон, заявляя, что в конце этой операции ХАМАС перестанет существовать и представлять Израилю угрозу.

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Сейчас авиация Армии обороны Израиля продолжает выполнять подготовку к операции, пользуясь отсутствием у радикалов ХАМАС систем противовоздушной обороны и ровняя сектор Газа с землёй с помощью авиации. Израильские методы ведения данного конфликта уже нашли осуждение везде, кроме тех стран, которые либо напрямую содержат Израиль, либо пока не могут пойти против воли дряхлеющего, но всё ещё безрассудного и опасного гегемона.