Хорошо. Допустим, выгнали. Дальше-то что? Предложения какие? Иначе это обыкновенный популизм.

Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин продолжает, как он это видит, рубить правду-матку. В чём здесь правда, разобраться трудно, но одно совершенно точно: Соскин представляет ту часть украинских «элит», которые ещё сохранили хотя бы подобие здравого рассудка и не намерены сражаться с Россией до последнего украинца.

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Так, Соскин заявил, что Украина сегодня не способна выйти победительницей в текущем вооружённом конфликте, и что в стране с каждым днём всё меньше тех, кто поддерживают продолжение боевых действий. Что до украинской политики в целом, то, как отметил Соскин, народ Украины постоянно переходит от «плохого» к «худшему», и сегодня усилиями команды Зеленского страна находится в тяжелейшем, отчаянном положении.

Как итог, экс-советник Кучмы призвал к проведению немедленных выборов в Раду, а также к немедленной отставке Зеленского.

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Впрочем, что делать дальше, после гипотетического отстранения действующего президента Украины от власти, Соскин уточнять не стал. А это значит что? Правильно: что перед нами обыкновенный популизм, коим является любой вроде бы верный призыв, но без чётко обозначенной программы дальнейших действий.