Какой лимитроф, такие и угрозы.

Последнее время громче всех кричат на Россию те, кто меньше всего значат в этом мире и меньше всего могут влиять на политическую ситуацию на планете. Выставлением диагнозов людям, которые отличаются таким поведением, пусть занимаются специалисты, мы же просто напомним о том, что на днях Литва всерьёз выступила с намерением запретить экспортировать в Россию гвозди, кнопки и даже вязальные спицы, чем, и это трудно сопоставить с реальностью, якобы должна нанести «разрушительный» удар по российским промышленным мощностям.

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Комментировать здесь что-то с серьёзным выражением лица невозможно, и вот, не удержалась и официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своих страничках в социальных сетях Захарова вспомнила прошлогодние встречи с китайскими делегациями и обсуждение самоубийственных западных санкций, а также заявила, что свято место пусто не бывает, и что китайские производители спиц и кнопок будут только рады данному решению Литвы, при гипотетическом принятии которого Вильнюсу придётся ломать голову над тем, куда девать свою экспортную продукцию.

«Куда Литва всё это денет, если такое решение будет принято? Не знаю, могут выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись «на зло России», — прокомментировала Захарова выпад литовских властей.

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Почему этому решению должны быть рады именно китайские производители, а не отечественные, мы сейчас обсуждать не будем. В конце концов, сослаться на партнёров из дружественных стран — это вотчина МИД. А вот заниматься развитием своего производства — тут уже должны быть вопросы к Минпромторгу.