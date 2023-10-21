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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-канцлер Германии призвал возобновить «Северный поток-2» и назвал абсурдной западную русофобию
А Россия взамен что получит? Немецкое оружие у ВСУ?

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Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер был последним руководителем современного немецкого государства, при котором Германия развивалась. Дальше — с приходом Ангелы Меркель — началась стагнация, а с приходом Олафа Шольца и вовсе техническая рецессия с крайне плачевными перспективами. Всё это следствие бесхребетности нынешних немецких элит, которые забыли, что каждая минута их жизни должна быть посвящена не тому, как бы сделать России плохо, а тому, как бы сделать Германии хорошо.

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И вот, сегодня в интервью газете Die Berliner Zeitung Герхард Шрёдер выдал основательную порцию «базы», заявив, что в немецких интересах восстановление газопроводов «Северный поток», в частности, его второй нитки, и что безумная западная русофобия в своей сути совершенно абсурдна.

По мнению Шрёдера, Россия всегда стремилась к добрососедским и взаимовыгодным отношениям с Западом и никогда не вынашивала планов по войне с НАТО. Данные расхожие заявления о том, что Москва намеревается захватить Европу, Шрёдер считает нелепыми, поскольку у РФ, в его представлении, банально нет на то возможностей. Вот здесь Шрёдер, конечно же, заблуждается: возможности есть, нет необходимости, смысла и желания.

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В любом случае, отношения между Россией и Европой надолго испорчены, и испорчены самой Европой, так что пока к власти в европейских государствах не начнут приходить вменяемые элиты, разговаривать там не с кем и совершенно не о чем. Сейчас страны Запада должны готовиться к политическому поражению на украинском фронте и потихоньку менять свою бескомпромиссную оторванную от реальности риторику; но пока что подвижек в направлении здравого смысла там не наблюдается.

#россия #украина #политика #германия
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