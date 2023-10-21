Дескать, нельзя на абсолютное зло отвечать абсолютным злом.

После случившегося 7 октября, что многие восприняли как тотальный провал израильской разведки, хотя более циничные граждане склоняются к мысли, что всё было подстроено, руководство Израиля решило отмыться от позора, устроив неизбирательную бомбардировку сектора Газа, от которой гибнут в основном мирные жители, а не боевики ХАМАС. Действия Израиля уже нашли осуждение везде, кроме его заокеанского покровителя, и вот, сегодня с резким комментарием касательно методов ведения боевых действий Армией обороны Израиля поделился генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

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По словам Гуттериша, действия движения ХАМАС не могут быть оправданием для того, как себя ведёт израильская армия в секторе Газа, фактически устраивающая коллективное наказание палестинцев. Как считает генсек ООН, единственным реальным вариантом решения сложившейся проблемы в регионе может быть только создание палестинского государства.

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Здесь необходимо понимать, что в руководствах стран коллективного Запада и прочих аффилированных с ним государств бытует такая порочная логика, что при борьбе со «злом» можно опускаться до любых низов и совершать любые зверства для достижения поставленной задачи. Безусловно, такой аморальный подход не находит поддержки в реально цивилизованной части нашего мира.