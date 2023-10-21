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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Израиля заявил, что «Хезболла» поплатится за вступление в конфликт
Уже это делает, собственно.

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Формально ливанское радикальное движение «Хезболла» войну Израилю, конечно же, не объявляло, но регулярно обстреливает позиции ЦАХАЛ (израильской армии) на севере страны. Израиль на них отвечает, уничтожая инфраструктуру «Хезболлы», и вот, сегодня министр обороны Израиля Йоав Галлант выступил с бескомпромиссным заявлением, от которого отдаёт духом действующей украинской власти с её весьма извращённым пониманием дипломатии и своих государственных интересов.

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Как отметил Галлант, «Хезболла» решила принять участие в конфликте, за что «заплатит высокую цену». При этом министр обороны Израиля всё же не прибегает к шапкозакидательству и отмечает, что ситуация усложняется, и Армии обороны Израиля нужно быть готовой к любому сценарию.

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Следует понимать, что Израиль окружён, мягко говоря, недоброжелателями, которые не считают легитимным существование еврейского государства в данном регионе. На данный момент Израиль втянут в конфликт с радикальным движением ХАМАС из сектора Газа. Все эксперты понимают, что это надолго, равно как и то, что без беспрецедентной помощи со стороны США, которые уже пригнали авианосные ударные группы в восточное Средиземноморье, Израиль мало чего может добиться в данном противостоянии. Что, к слову, удивило очень многих.

#боевые действия #израиль #хамас #сектор газа #ливан #"хезболла"
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