Уже это делает, собственно.

Формально ливанское радикальное движение «Хезболла» войну Израилю, конечно же, не объявляло, но регулярно обстреливает позиции ЦАХАЛ (израильской армии) на севере страны. Израиль на них отвечает, уничтожая инфраструктуру «Хезболлы», и вот, сегодня министр обороны Израиля Йоав Галлант выступил с бескомпромиссным заявлением, от которого отдаёт духом действующей украинской власти с её весьма извращённым пониманием дипломатии и своих государственных интересов.

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Как отметил Галлант, «Хезболла» решила принять участие в конфликте, за что «заплатит высокую цену». При этом министр обороны Израиля всё же не прибегает к шапкозакидательству и отмечает, что ситуация усложняется, и Армии обороны Израиля нужно быть готовой к любому сценарию.

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Следует понимать, что Израиль окружён, мягко говоря, недоброжелателями, которые не считают легитимным существование еврейского государства в данном регионе. На данный момент Израиль втянут в конфликт с радикальным движением ХАМАС из сектора Газа. Все эксперты понимают, что это надолго, равно как и то, что без беспрецедентной помощи со стороны США, которые уже пригнали авианосные ударные группы в восточное Средиземноморье, Израиль мало чего может добиться в данном противостоянии. Что, к слову, удивило очень многих.