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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Посол КНДР в Москве дал оценку поставкам Украине американских ракет ATACMS
Данные действия приведут к прямо противоположному от ожидаемого Штатами результату, считает посол.

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На этой неделе произошло то, чего, в общем-то, все и так уже давно ожидали: Соединённые Штаты передали Украине ракеты ATACMS. Пока что речь идёт о версиях с дальностью 165 километров, но очевидно, что в дальнейшем последуют и версии с дальностью 300 километров.

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Передачу всё более дальнобойных и всё более смертоносных вооружений Украине США приправляют тезисом о том, что Киев «должен победить». Каким образом, с какой стати и почему он должен побеждать полностью за чужие деньги и чужим оружием — всё это вопросы, которые задавать американской администрации никто из допущенных до этой самой администрации представителей прессы, естественно, не станет. На деле же понятно, что ситуацию на линии боевого соприкосновения передача ракет ATACMS как минимум никоим образом не изменит, а как максимум — приведёт к обратному ожидаемому в США результату.

О том, что в реальности передача ракет ATACMS может привести только к эскалации, заявил сегодня посол Северной Кореи в России Син Хон Чхоль. По мнению посла КНДР, передача данных ракет не поспособствует ускорению мирного окончания конфликта на Украине, а лишь наоборот — станет своеобразным «катализатором» бесконечных боевых действий в Европе.

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Как считает Син Хон Чхоль, в задачу США входит нанесение России стратегического поражения, а также истощение потенциала европейских государств, дабы реализовывать свои «гнусные намерения» по сохранению своего положения гегемона.

#россия #украина #сша #боевые действия #кндр #atacms #северная корея
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