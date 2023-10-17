Очень интересны дальнейшие действия российского руководства.

В общем, очередной виток эскалации конфликта на Украине после тотальнейшего провала «контрнаступления» начался. Сегодня утром по аэродрому в Бердянске был нанесён удар с применением в том числе ракет ATACMS, которые после полутора лет обсуждений в США всё-таки были переданы Украине. Сперва эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, но поскольку слова Зеленского давно не имеют никакого веса и всегда требуют дополнительных подтверждений, то спустя примерно два часа это заявление пришлось подтвердить уже непосредственно администрации США.

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Как заявила глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, недавно США передали Киеву ракеты ATACMS с дальностью действия до 165 километров. Данная поставка является своеобразным компромиссом: ракеты с дальностью в 300 километров США поставлять не готовы, поскольку их у США у самих мало, и они могут потребоваться для других операций Вашингтона, а вот модификации на 165 километров на складах завалялись, и их можно отправить нуждающимся.

Повлияют ли ракеты ATACMS на ход ведения специальной военной операции? Скорее, нет, чем да, но это будет зависеть от количества ракет, частоты их запусков, а также от процента их перехватов российскими средствами противовоздушной обороны. Необходимо помнить, что аналог ATACMS — «Точка-У» — у Украины на момент начала СВО был в наличии в больших количествах. И его постигла очевидная в условиях необходимости получения западного оружия судьба.

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Каковы будут дальнейшие действия ВС РФ после появления у Киева очередного нового западного средства поражения, неясно. Ясно одно: политическое руководство Украины очень сильно хочет оставить своих граждан зимой без света и тепла.